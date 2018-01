Programadores do ITA e PUC-RJ se destacam em competição de programação Estudantes brasileiros conseguem posições de destaque em competição internacional de programação realizada em San Antonio, nos Estados Unidos. Estudantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) obtiveram boas colocações durante as finais mundiais do 30º ACM International Collegiate Programming Contest (ICPC). No evento, que reuniu 83 equipes selecionadas entre 5606 grupos de 1737 universidades dos cinco continentes, o grupo do ITA ficou em 13º lugar, primeiro entre as instituições latino-americanas e melhor colocação obtida por uma equipe brasileira na história da competição. Os alunos da PUC-RJ ficaram em 19º, à frente de instituições como a Universidade de Tóquio, o Instituto de Tecnologia da Califórnia e a Universidade de Princeton. Os representantes brasileiros foram os vencedores da etapa final da Maratona de Programação 2005, realizada pela Sociedade Brasileira de Computação. Em primeiro lugar ficou a equipe da Universidade de Saratov, da Rússia, que conseguiu resolver, em cinco horas, 6 das 10 questões propostas em linguagens de programação C, C++, Pascal e Java. Os grupos da Universidade Jagiellonian, da Polônia, e da também russa Universidade Técnica de Altai completaram os três primeiros colocados. Quatro problemas foram resolvidos pelos alunos do ITA e três pelos da PUC-RJ. Os objetivos da competição eram estimular a criatividade, a capacidade de trabalho em equipe, a busca por novas soluções de software e a habilidade de resolver problemas sob pressão. A competição é realizada pela About ACM - Association for Computing Machinery, e conta com o apoio da IBM, patrocinadora do evento desde 1997.