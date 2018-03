Programas de melhoramento aguardam etapas

Para o zootecnista Thiago Lopes Biscegli, que trabalha no Programa de Melhoramento Genético da Lagoa da Serra (Paint), com mais de 100 mil matrizes em avaliação, de mais de 130 fazendas parceiras, o Circuito Boi Verde Genética será importante porque, atualmente, o grande problema verificado depois que o boi sai da fazenda é a individualização de seus dados de produção. ''''O frigorífico passa dados de rendimento de carcaça do lote como um todo, e não de animal por animal. Os dados não são individualizados'''', explica Biscegli. Ao individualizar estes dados, será possível analisar o potencial do pai em gerar prole padronizada e de acordo com a exigências do mercado por intermédio do filho abatido. No programa da Lagoa, há a chamada Diferença Esperada de Progênie (DEP) para 17 características. ''''Não temos, porém, DEPs para características de carcaça, que são os dados obtidos do frigorífico'''', diz Biscegli. ''''Creio que, com o Circuito Boi Verde Genética, será possível acrescentar pelo menos mais três características ao DEP'''', diz ele, acrescentando que uma delas será a de padrão de carcaça. PONDERAL Ainda conforme Biscegli, num programa de melhoramento genético, o desenvolvimento ponderal do animal é avaliado na desmama e entre 15 e 18 meses (no sobreano). ''''Analisamos touro, matriz, bezerro, compilamos todos estes dados e conseguimos, unindo a avaliação de campo, formar o ranking de touros'''', explica. ''''Todas essas informações já são possíveis de medir e avaliar. Já na parte da carcaça, após o abate, não temos dados'''', continua. ''''Justamente por isso temos a intenção de nos integrar à ACNB no Circuito Boi Verde Genética para termos uma medição detalhada no frigorífico.'''' Segundo Guilherme Alves, da ACNB, a associação vem conversando com o setor de melhoramento genético para divulgar a idéia do Circuito Genética. ''''Não são todos os pecuaristas que têm controle rígido dos animais a ponto de saber com certeza quais são os reprodutores que os geraram'''', diz Alves. ''''Se o pecuarista fizer estação de monta e inseminação artificial fica mais fácil identificá-los.'''' INFORMAÇÕES: ACNB, telefone (0--11) 3293-8900 e www.nelore.org.br