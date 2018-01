Programas invasores e spywares são 65% das novas ameaças Segundo um levantamento da empresa de segurança Trend Micro, divulgado nesta segunda, a quantidade de códigos hostis (onde entram vírus, cavalos de tróia e spywares) criados a cada mês vem aumentando consideravelmente, sendo que na maioria das vezes eles têm as mesmas funcionalidades. Para se ter uma idéia, em janeiro deste ano foram criados 5.076 malwares, contra 5.484 em fevereiro e 7.913 em março, sendo que destes 38,8%, 59,1% e 65,8%, respectivamente, eram trojans. Os trojans, conhecidos como softwares espiões, são programas nocivos com a finalidade de roubar informações e chegam por e-mail com algum apelo para iludir o usuário e fazer com que ele clique no link enviado e automaticamente instale a praga em seu computador. Os mais comuns são os trojans bancários, que solicitam atualizações de cadastro ou algo semelhante. "Assim, o correntista ao acessar websites de bancos, encontra uma página falsa de login, praticamente igual a original, e no momento em que digita informações como o número de sua conta ou cartão de crédito e senha, estas são enviadas para um usuário remoto, o que o habilita a fazer transferências, pagamentos e compras por meio da conta bancária da vítima", explica Fábio Picoli, gerente de vendas da Trend Micro para Midsize. Picoli também ressalta que no passado, os criadores de malwares queriam se tornar conhecidos mundialmente e ganhar o respeito entre os amigos. Para isso, eles geravam epidemias que infectavam milhares de computadores, causando um grande estrago e, assim, conseguiam a fama desejada. "A partir de 2005, foi possível observar uma mudança no comportamento desses criadores, que hoje atuam muito mais visando ganhos financeiros. Ao infectar um pequeno número de computadores, a probabilidade de serem descobertos é muito menor, por isso os ataques são cada vez mais dirigidos, focados em determinadas empresas e usuários", observa. Além desses tipos de malwares, a pesquisa identificou quantos eram apenas spywares: 707, 1225 e 1931, referentes aos três primeiros meses do ano. Abaixo estão alguns exemplos de ataques recentes que, embora de natureza diferente, foram emitidos por grupos relativamente pequenos e escritos em inglês, chinês, e até mesmo, em português: - TSPY_FOLIN.AP - TSPY_PERFLOG.L - TROJ_DLOADER.CLE - TROJ_SMALL.SY - TROJ_SMALL.BOO