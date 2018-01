PROGRAMAS JÁ INCLUÍDOS Quem comprou um MacBook ou iMac recentemente levou para casa também o Leopard e a suíte multimídia iLife. A última versão do sistema operacional Mac OS traz aplicativos como calculadora, editor de textos, programa de e-mail e o navegador Safari. Já o iLife reúne os softwares para edição de fotos e vídeos iPhoto e iMovie, o estúdio musical Garage Band e o iWeb, para criação de sites, elogiados por serem fáceis de usar. Usuários mais antigos da maçã podem adquirir as novidades avulsas por R$ 399, no caso do Leopard, e R$ 189, no caso do iLife. Conheça os principais programas que já vêm nos computadores da Apple. Editor de Textos – O Editor de Texto do Mac OS X permite a edição de estilos (itálico, negrito, etc.) e tem a opção de salvar os documentos em .doc ou .docx – formatos lidos pelo Microsoft Office, útil para quem precisa trocar aquivos com a turma do PC. Quem quiser um programa especializado pode optar pelo OpenOffice, gratuito, ou a versão para Mac do Microsoft Office (abaixo). iTunes – O software da maçã para gravar, organizar e tocar músicas não apresenta grandes desafios, já que muitos estão habituados a usar iPods e já experimentaram a versão para Windows do iTunes. O iTunes ripa e grava músicas em CD nos formatos .WAV, .MP3 (com vários níveis de qualidade) e .AAC. Para a conversão das músicas de um CD para os diferentes formatos, vá em Preferências, na aba avançado e clique em Importar CD. Escolha o formato. iPhoto – Com o iPhoto, você pode retomar o gosto por álbuns fotográficos impressos. O programa traz 13 formatações pré-configuradas – com espaço para legendas e tudo. Basta arrastar a foto para a página e, clicando sobre a imagem, é possível aplicar correção de olhos vermelhos ou descartar as cores, dando tons sépia ou preto-e-branco à foto original. Também é possível montar calendários e cartões. Associando o iPhoto ao Automator (também instalado como padrão e que permite que o sistema execute sozinho tarefas repetidas), é possível converter fotos salvas em um determinado formato para o outro sem a necessidade de abrir arquivo por arquivo. No iTunes, o Automator permite renomear várias músicas rapidamente. iMovie – O iMovie é um bom exemplo do esforço da Apple para tornar fácil o trabalho com imagens em suas máquinas. Toques profissionais, como a transição suave entre as cenas, estão à disposição de forma simples nos botões em seu menu. O software também busca músicas no Mac para serem adicionadas como trilha sonora. iDVD – Para gravar um CD em um Mac basta inserir uma mídia virgem ou regravável no drive. O Leopard abre uma janela perguntando quais arquivos deseja salvar. No caso do DVD, as opções de tratamento são mais elaboradas. Com o iDVD, suas produções ganham até um menu interativo. Quem não abre mão do Nero (popular queimador de CD e DVD para Windows) pode apelar para o Bootcamp que roda Windows. No fórum do site norte-americano, há posts contando histórias de instalação do Windows na plataforma Mac apenas por conta do Nero. "Estamos avaliando a necessidade dos clientes para lançar uma versão do Nero para Mac", diz o fabricante do software.