Programas oficiais serão monitorados na web, diz Gleisi

"A gente quer colocar disponível agora (esse monitoramento) em janeiro, até porque a gente acha que a população pode nos ajudar a fiscalizar também, a acompanhar o programa", comentou Gleisi, durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

"Esse é um sistema que começamos a fazer (para uso do governo) no início de 2012 por determinação da presidente. É muito detalhado, porque além de informações, traz os problemas, as situações que se encontram cada programa", afirmou.

No caso do Mais Médicos, por exemplo, o sistema informa onde estão atuando os profissionais de saúde, o nome deles, quem é o supervisor responsável. O monitoramento do Minha Casa Minha Vida, por sua vez, informa o nome da construtora responsável por cada construção, a quantidade de obras em cada município, o prazo de entrega das unidades habitacionais.

"Estamos fazendo uma versão que facilite a pessoa entrar, clicar e ter a informação. Quando a gente estrutura ele, fica ainda um pouco complexo", afirmou Gleisi. "Vai estar um pouco mais amigável (a versão do monitoramento disponibilizada à população), digamos assim, ele não é tão amigável (agora) como a gente gostaria."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desastres naturais

Segundo Gleisi, o governo também vai tentar disponibilizar à população informações sobre o combate a desastres naturais, mas, nesse caso, o trabalho é mais difícil por conta de "informações desencontradas".

"Nem sempre o Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira) dá uma informação gerencial. Aí o pessoal vai pegando uma informação de um lado, de outro, nós vamos colocar a informação de todo o programa para facilitar", disse a ministra.

De acordo com Gleisi, o governo já tem mapeamentos no sistema de desastres naturais a situação de 538 municípios - a meta é mapear cerca de 800 no final de 2014.

Questionada ao final da café da manhã se o governo federal estava preparado para lidar com as fortes chuvas que castigam o Espírito Santo e Minas Gerais, a ministra respondeu que "sim". "Desde o ano passado, nós temos um programa integrado com os nossos ministérios, com os Estados e, municípios, para fazer essas respostas", comentou.

"Tanto que o governo conseguiu mobilizar num curto espaço de tempo as Forças Armadas, a Força Nacional do SUS, conseguimos liberar recursos para emergência no Espírito Santo, levar os primeiros socorros, isso tudo facilitou para que chegássemos à população."