Programas para hackers são vendidos na internet

Hackers estão criando e colocando à venda programas fáceis de usar que automatizam ataques em meio a uma explosão nos índices de crime na internet. Especialistas em segurança dizem que há todo tipo de programa à disposição, de vírus individualizados até kits completos que permitem que os ladrões cibernéticos montem seus próprios ataques. Os mais sofisticados estão sendo vendidos por cerca de US$ 1.000. Estes vêm acompanhados de um ano de suporte técnico que garante que os infratores fiquem armados com as mais recentes "vulnerabilidades". O surgimento deste mercado revela uma sofisticação no comportamento do hacker. Ao vender o programa malicioso, ele ganha dinheiro e ao mesmo tempo se isenta de responsabilidade se um crime for cometido. "Os programas estão aparecendo por toda parte", disse o especialista Tim Eades, da empresa de segurança Sana. "É a clássica verticalização de um mercado quando começa a amadurecer." Segundo Eades, os hackers evoluíram nos últimos anos e estão agora vendendo os instrumentos que costumavam usar para um número crescente de ladrões cibernéticos. O especialista explica que alguns oferecem serviços de criação de vírus individualizados, que produzem programas não identificáveis por softwares anti-vírus. Estes custam até US$ 34, disse Eades. No outro extremo estão programas como o MPack, cujo preço é US$ 1.000. As atualizações regulares no software permitem que ele use as vulnerabilidades mais recentes para ajudar criminosos a atacar PCs por meio de sites infiltrados com armadilhas. O MPack também inclui um pacote estatístico que avisa os proprietários sobre o sucesso do ataque e onde as vítimas estão localizadas. Grupos de hackers também operam esquemas de preços especiais e descontos para fregueses leais. "É quase uma cópia das boas práticas de comércio adotadas no mercado de softwares", disse Eades. Segundo o vice-presidente da empresa de segurança Secure Computing, Paul Henry, os números de programas para ataques disponíveis na internet estão crescendo rapidamente. Ele disse que há mais de 68 mil deles em circulação. A maioria é gratuita e requer algum conhecimento para operar, mas muitos são vendidos a pessoas sem o conhecimento técnico para fazer seus próprios ataques. Por outro lado, programas como MPack, Shark 2, Nuclear, WebAttacker e IcePack tornam mais fácil para o leigo entrar no mundo do crime hi-tech. Segundo Henry, estes programas estão tendo sucesso porque muitas vulnerabilidades estão sendo descobertas e as empresas estão demorando para corrigi-las. O MPack ficou muito popular entre grupos de criminosos. Em junho deste ano, subverteu mais de 10 mil sites em um ataque. A idéia de vender os programas atrai os hackers porque desta forma correm pouco risco se o software for usado para cometer crimes. "Você vai encontrar um texto (no produto) dizendo que ele foi distribuído para fins educacionais e que o usuário assume toda a responsabilidade por uso indevido", disse. Neste mercado em expansão, o único aspecto negativo para os hackers é que a competição está levando outros hackers a roubar programas e vendê-los a preços mais baratos. Henry disse que o grande número de programas à venda já começa a provocar uma queda nos preços. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.