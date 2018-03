Projeções indicam vitória de Obama na Virgínia

O senador pelo Estado de Illinois Barack Obama deve vencer sua rival, a senadora pelo Estado de Nova York Hillary Clinton, na primária da Virgínia, uma das três disputas eleitorais realizadas nesta terça-feira, segundo projeções feitas pela mídia americana. Na chamada Primária do Potomac, em referência ao rio que banha a capital americana e os Estados próximos a Washington, os eleitores participaram de primárias realizadas simultaneamente em Washington e nos Estados de Virgínia e Maryland. Um total de 168 delegados está em jogo nas primárias - 83 na Virgínia, 70 em Maryland e 15 em Washington DC. Mas quem vencer cada uma das disputas não irá faturar o total de delegados por Estado, já que o voto não é proporcional. Na Virgínia, as urnas fecharam às 19h do horário local (22h, de Brasília). Em Maryland e Washington, a votação terminou uma hora mais tarde. Revés para Hillary A vitória de Obama representa mais um golpe para Hillary Clinton, após as sucessivas conquistas do rival nos últimos dias. No final de semana, Obama venceu prévias eleitorais realizadas nos Estados de Washington, Louisiana, Nebraska e Maine. Os êxitos consecutivos do senador provocaram uma reviravolta na campanha de Hillary e a substituição da gerente de sua campanha. A nova gerente, Maggie Williams, é uma afro-americana que foi chefe de gabinete da senadora, no período em que ela esteve na Casa Branca, como primeira dama. Os locais da Primária do Potomac contam com grupos de eleitores que têm optado pela candidatura de Obama em outros Estados. Maryland e Washington possuem muitos eleitores negros, e a Virgínia, conta com muitos votantes com nível de ensino superior. A campanha de Hillary Clinton já está se centrando nas primárias do Texas e de Ohio, que acontecem no dia 4 de março, onde a candidata estaria em vantagem em relação ao rival. Entre os republicanos, as projeções mostram que ainda é cedo para apontar um vencedor na Virgínia, com uma disputa muito acirrada entre o senador pelo Estado do Arizona John McCain e o ex-governador de Arkansas Mike Huckabee. Os eleitores de Virgínia são predominantemente conservadores e o número de votantes evangélicos é elevado, o que poderia beneficiar Huckabee, que é um ex-pastor batista que tem atraído o voto religioso em outros Estados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.