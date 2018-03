Projeções indicam vitória de Obama nas três primárias

O senador pelo Estado de Illinois Barack Obama deve vencer sua rival, a senadora pelo Estado de Nova York Hillary Clinton, na disputa entre os democratas, nas primárias realizadas na terça-feira nos Estados da Virgínia, Maryland e em Washington, segundo os primeiros resultados divulgados e projeções feitas pela mídia americana. As projeções também indicam uma vitória do senador pelo Estado do Arizona John McCain, sobre seu rival, o ex-governador do Arkansas, Mike Huckabee, nas três primárias republicanas. Na chamada Primária do Potomac, em referência ao rio que banha a capital americana e os Estados próximos a Washington, os eleitores participaram de primárias realizadas simultaneamente em Washington e nos dois Estados de Virgínia e Maryland. Um total de 168 delegados entre os democratas está em jogo nas primárias - 83 na Virgínia, 70 em Maryland e 15 em Washington DC. Mas quem vencer cada uma das disputas não irá faturar o total de delegados por Estado, já que o voto não é proporcional. Entre os republicanos, um total de 126 delegados está em disputa - 63 na Virgínia, 37 em Maryland e 16 em Washington DC. Na Virgínia, as urnas fecharam às 19h do horário local (22h, de Brasília). Em Maryland e Washington, a votação terminou uma hora mais tarde. Revés para Hillary A vitória de Obama representa mais um golpe para Hillary Clinton, após as sucessivas conquistas do rival nos últimos dias. No final de semana, Obama venceu prévias eleitorais realizadas nos Estados de Washington, Louisiana, Nebraska e Maine. Os êxitos consecutivos do senador provocaram uma reviravolta na campanha de Hillary e a substituição da gerente de sua campanha. A nova gerente, Maggie Williams, é uma afro-americana que foi chefe de gabinete da senadora, no período em que ela esteve na Casa Branca, como primeira dama. Os locais da Primária do Potomac contam com grupos de eleitores que têm optado pela candidatura de Obama em outros Estados. Maryland e Washington possuem muitos eleitores negros, e a Virgínia, conta com muitos votantes com nível de ensino superior. A campanha de Hillary Clinton já está se concentrando nas primárias do Texas e de Ohio, que acontecem no dia 4 de março, onde a candidata estaria em vantagem em relação ao rival. Favoritismo As vitórias de McCain reafirmam o status do senador como franco favorito de seu partido para obter a indicação à candidatura presidencial. Mas o expressivo desempenho de Mike Huckabee, não apenas nesta terça, mas também no final de semana, quando ele obteve vitórias contra McCain em Kansas e na Louisiana, mostram que a ala conservadora do partido ainda não assimilou a candidatura de McCain. Huckabee, um ex-pastor batista, vem colhendo o voto de evangélicos em diferentes Estados americanos. Suas chances de obter a indicação republicana são remotas, mas ele vem se afirmando como um representante da ala conservadora do partido. McCain, por sua vez, ainda é visto com desconfiança por muitos na ala direita dos republicanos, devido a seus pontos de vista sobre imigração e política fiscal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.