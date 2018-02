Projetista de chips ARM tem receita abaixo do esperado no 3o tri

O lucro antes de impostos do grupo, cujos projetos de chips estão presentes em quase todos os smartphones vendidos atualmente, subiu 9 por cento, para 101,2 milhões de libras, em linha com o esperado.

A companhia afirmou que espera que as receitas em dólares do grupo no quarto trimestre fiquem em linha com expectativas do mercado, de cerca de 350 milhões de dólares.

A ARM afirmou que a tendência para os royalties, que recebe por cada chip de parceiros feito com sua propriedade intelectual, estava melhorando, conforme a indústria de produtos eletrônicos lidava com um estoque formado mais cedo neste ano.

A Apple, que utiliza projetos da ARM no iPhone 6, divulgou na véspera alta de 16 por cento nas vendas de seus celulares no trimestre passado. Mas em função de reconhecimento tardio de royalties pela ARM, esses royalties estarão em grande parte nos resultados da ARM do quarto trimestre.

(Por Paul Sandle)