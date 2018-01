Projeto dá pena de quatro anos para piratas virtuais Foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara, um projeto de lei que determina até quatro anos de detenção e multa para internautas que enviarem mensagens indesejadas com o objetivo de roubar dados, os chamados phishing scams. Além disso, o projeto substitutivo do relator Nelson Proença (PPS-RS) estabelece ainda punição de até seis meses de detenção mais multa de R$ 500 por e-mail àqueles que enviam spam. O substitutivo foi aprovado na sexta-feira passada, dia 8, e reúne sugestões de diversas propostas relacionadas ao mesmo assunto. Ainda não há previsão de quando o projeto de lei pode entrar em vigor. (Com Agência Câmara)