Projeto da USP não amplia alunos vindos da rede pública O perfil dos convocados para a matrícula da Universidade de São Paulo (USP) mudou pouco com o programa de inclusão da instituição, o Inclusp. Com a lista de aprovados pela Fuvest, divulgada no início do mês, o índice de ingressantes que estudaram em escolas públicas foi de 23,5%; em 2007 eram 23,7%. Este foi o segundo ano do Inclusp, que dá bônus de 3% na prova a alunos da rede estadual, municipal ou federal. Antes do início do programa, em 2006, o índice era de 21,2%. Os números são dos aprovados na primeira chamada da Fuvest, que tinha 10.402 nomes. Os dados estão no site oficial da entidade. A reportagem já havia mostrado em novembro a queda no número de inscritos no vestibular provenientes de escolas públicas. Eles representavam 32,8%, o menor porcentual desde 2002. Procurada, a USP informou que só se pronunciará após realizar estudos que levem em conta as matrículas finais. Algumas dezenas de aprovados normalmente não aparecem para matrícula e a Fuvest ainda divulga mais três listas. Os números mostram também poucas mudanças com relação à cor dos convocados. Apesar de o Inclusp não dar pontos específicos para negros, acreditava-se que ele pudesse beneficiá-los, já que a maioria estuda em escolas públicas. No entanto, o número de negros e pardos permanece por volta dos 12% em 2006, 2007 e 2008. Um dos coordenadores da ONG Educafro, Cleyton Borges, que mantém cursinhos para estudantes carentes, afirma que a USP persiste no erro. "No ano passado já ficou claro que o Inclusp não havia incluído os alunos pobres e negros". A entidade fez uma denúncia ao Ministério Público, que finaliza um inquérito sobre a eficácia do programa. A promotora Érika Pucci da Costa Leal reforça que não houve aumento de aprovados entre a população de baixa renda e a investigação pode resultar numa ação civil pública que recomende mudanças à universidade com relação ao programa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo