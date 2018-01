Projeto de governo eletrônico ganha nova rede Os participantes do projeto eGOIA (Inovação e Acesso em Governo Eletrônico, na sigla em inglês) lançam nesta quinta-feira, dia 28, a rede Inlets (Rede Internacional de Laboratórios para Tecnologia e Serviços em Governo Eletrônico). Segundo o Centro de Pesquisas Renato Archer (CenPRA), um dos participantes, o objetivo é ampliar a disseminação do eGOIA e dar continuidade à cooperação entre associados. A Inlets será uma rede internacional de fornecimento de soluções para governo eletrônico. A nova rede será utilizada para fornecer soluções quanto ao desenvolvimento de sistemas, soluções de interoperabilidade e programas de capacitação. O lançamento da Inlets será no @LIS Day, evento promovido pelo programa @LIS, da União Européia, no Anfiteatro da Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), em São Paulo.