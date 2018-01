Projeto do "maior blog britânico" começa no Reino Unido A National Trust, organização dedicada ao cuidado do patrimônio britânico, inicia nesta terça-feira o projeto que recebeu o nome de "o maior blog britânico". Toda terça-feira, pessoas "comuns" vão postar em um blog comentários com informações sobre acontecimentos corriqueiros. O objetivo é traçar um panorama da vida cotidiana do país no início do século 21. O conteúdo do blog será posteriormente arquivado na Biblioteca Britânica e armazenado em outros sites. Assim será possível criar um "arquivo social histórico fascinante" da vida cotidiana para futuras gerações, segundo a organização britânica. O projeto foi inspirado no Arquivo de Observação de Massa estabelecido nos últimos 30 anos e que permitiu que muitas pessoas "comuns" registrassem seu dia-a-dia. Terça-feira O dia eleito foi terça-feira porque "é um dia comum, igual a qualquer outro, sem nenhum significado nacional especial". De acordo com a diretora geral da Trust, Fiona Reynolds, "queremos que este dia tenha seu próprio lugar na história e que seja uma foto instantânea do cotidiano da população no início do século 21". "Seria fantástico que centenas de milhares pessoas se unissem a este projeto online (...) e o convertessem no maior blog já produzido na história", revelou Fiona. A organização enfatiza que não devem ser registrados eventos "excitantes". Registro para o futuro Pode ser que os historiadores do futuro se mostrem incrédulos ao constatarem que em 17 de outubro de 2006 ainda comíamos carne e dirigíamos nossos próprios automóveis. Segundo David Cannadine, do Instituto de Investigação Histórica, "o que é maravilhoso desses registros é que ainda não sabemos que aspectos (do cotidiano dos britânicos no século 21) serão ressaltados no futuro". Para o historiador Dan Snow, "são os detalhes, esses detalhes que hoje consideramos sem graça que são considerados extraordinários no futuro".