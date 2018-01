Projeto do telefone social ainda não foi aprovado O projeto de lei que cria o telefone social já entrou 24 vezes na pauta de votação do plenário da Câmara dos Deputados, mas ainda não foi votado. Apesar de a proposta tramitar em regime de urgência constitucional, ela tem de aguardar a votação de medidas provisórias, que têm prioridade sobre as demais matérias e trancam a pauta do plenário enquanto não são votadas. Com esses sucessivos adiamentos, dificilmente o telefone social poderá começar a ser oferecido à população de baixa renda em julho, como previa o ministro das Comunicações, Hélio Costa. O projeto de lei foi encaminhado pelo governo ao Congresso no início de março. Desde então, foi aprovado pelas Comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça. Mas, para que possa entrar em vigor e o telefone social possa ser implantado, é necessário que o projeto seja aprovado no plenário da Câmara e, posteriormente, ainda pelo Senado. A proposta do governo modifica a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) para permitir que essa nova modalidade de serviço telefônico fixo seja destinada a somente uma camada da população. Sem essa modificação, o telefone social não pode ser implantado porque a legislação atual determina que haja isonomia nos serviços, ou seja, que as vantagens possam beneficiar todos os usuários. A idéia de Hélio Costa, autor da proposta, é destinar o telefone social apenas a famílias com renda de até três salários mínimos. Um substitutivo do deputado José Rocha (PFL-BA), aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia em maio, incluiu no projeto original a determinação de que a assinatura básica do telefone social não seja superior a 50% do valor cobrado no telefone convencional, hoje de R$ 40,00, em média. Segundo a proposta do ministro, a assinatura básica do telefone social custaria R$ 19,40, com 120 minutos de ligações locais. A previsão de Costa é de que telefone social venha a abranger um universo de 12 milhões de famílias, o que representa 30% do total de telefones fixos existentes no Brasil, que somam cerca de 40 milhões.