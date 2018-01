Projeto Natal pode acompanhar um novo console

O site 1up noticiou que fontes dentro da Microsoft afirmaram que o Projeto Natal, o revolucionário acessório que melhora a interação dos jogadores com os games, não será lançado para o Xbox 360, mas para um novo videogame que a Microsoft estaria preparando. O novo console seria um pequeno salto evolucionário para o atual Xbox 360, algo como o que a Nintendo fez com o GameCube e o Wii. Em vez de investir em uma arquitetura revolucionária, a Nintendo duplicou o poder do GameCube e adicionou novos controles para fazer o Wii. Além de ser compatível com todos os jogos do Xbox 360, essa nova máquina da Microsoft teria mais força para aguentar o nível de processamento necessário para que o Projeto Natal funcione com perfeição em qualquer situação de jogo. Esse poder extra também seria utilizado para games exclusivos dessa plataforma. Essa potência extra também garantiria melhores gráficos nos games de Xbox 360, graças à memória aumentada e melhor chip gráfico. Um dos nomes prováveis do novo videogame é Xbox Motion, mas nenhuma informação foi confirmada pela Microsoft. A existência do novo videogame ainda não passa de rumor, mas é possível que em 2010 o novo console seja lançado.