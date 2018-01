Projeto Origami é de um micro compacto com Windows XP A expectativa em torno do chamado Projeto Origami, um novo tipo de micro portátil projetado pela Microsoft, sofreu um revés ontem, quando o site que traz informações sobre a novidade adiou a data da divulgação de mais detalhes para a próxima semana, no dia 9. A data coincide com o lançamento da CeBIT, em Hannover, na Alemanha, que é uma das maiores feiras de tecnologia no globo. Mas novas informações começaram a circular ontem depois do adiamento, seguindo o mesmo tipo de estratégia ´viral´ usada pela Apple, que é de espalhar boatos sobre os lançamentos (nem todos com fundamento) para gerar interesse do público. Outros indícios relacionam o Origami ao UMPC, ou Ultra Mobile PC, um outro codinome com sua própria campanha, tocada pela fabricante de chips Intel e que promete novidades para o dia 7 de março. Este projeto já tem outras empresas relacionadas como a Samsung, Asus e Founder. AS informações "vazadas" relacionam o projeto a um novo micro que usará o processador Pentium M e que trará suporte a redes sem fio e de telefonia celular para troca de dados. De certo, Sabe-se que o novo computador usará o sistema operacional Windows XP e que seu objetivo é criar uma nova categoria de equipamentos, intermediária entre um notebook e um PDA. Assim como os protótipos, não usará teclados, tendo uma tela sensível ao toque onde o usuário executará os comandos. A certeza em torno do emprego do Windows XP veio tanto por informações das agências internacionais como de uma informação "escondida" no site do Projeto Origami. O site, todo feito em Flash, só traz uma animação subjetiva e que diz que a nova máquina pode ser usada em qualquer lugar. Mas se, dentro do site, você for até o menu do Internet Explorer, clicar em Exibir e depois selecionar Código fonte, o HTML da página revelará a seguinte frase: "the Mobile PC running Windows XP".