Projeto permite porte de arma fora do serviço O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que permite o porte de arma de fogo fora do serviço a agentes e guardas prisionais, e também a guardas portuários. O texto é fruto de acordo com a presidente Dilma Rousseff que, só no ano passado, vetou duas propostas com teor semelhante.