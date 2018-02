Projeto que proíbe fumar ainda aguarda avaliação

A hesitação sobre o fim dos fumódromos no Brasil tem provocado desgaste na imagem do País na comunidade internacional. A posição de liderança na área antitabagista, conquistada nos anos 90, começa a ser questionada. "Nossa situação só não está pior por causa das iniciativas estaduais e municipais", afirma a médica Tânia Cavalcante, que representa o Brasil nas reuniões para implementação da Convenção-Quadro do Tabaco. Doze Estados têm leis proibindo o fumo em ambientes fechados.

O primeiro sinal de falta de empenho do governo sobre o assunto ocorreu em 2008, quando um texto sugerindo o fim dos fumódromos foi apresentado pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Sem o aval do presidente Lula, a proposta foi para a gaveta da Casa Civil, de onde nunca mais foi retirada./ L.F.