Projeto que tipifica crimes online voltará ao Senado Até esta sexta, 30, o projeto de lei que prevê a criação de penalidades específicas para crimes na internet deve ser avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O novo substitutivo deve ser apresentado pelo senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais. O mesmo projeto de lei sofreu severas críticas quando foi apresentado no ano passado, ao prever que usuários de internet deveriam ser sempre identificados quando usassem a rede, com penalidades para os provedores de acesso que não o fizessem, o que foi interpretado como um cerceamento da liberdade e censura. A polêmica fez com que o projeto fosse retirado da pauta da CCJ, passasse por alterações e agora voltasse à avaliação do Senado. O novo substitutivo prevê que os registros (logs) de atividades dos usuários sejam mantidos pelos provedores de acesso por até três anos, para uso das autoridades em investigações sobre crimes digitais.