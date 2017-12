Projeto sobre meta fiscal será votado novamente na Comissão de Orçamento

“A gente adiou por uma semana apreciação de qualquer matéria no âmbito do Congresso Nacional. Nós temos 38 vetos que devem ser apreciados na frente da proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi enviada pela presidente Dilma (Rousseff) e evidentemente todas essas matérias ficarão para a próxima semana”, disse Mendonça.O projeto polêmico altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014 para permitir que o governo possa abater do resultado fiscal deste ano todos os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as desonerações tributárias. Na prática, o projeto livra o governo de cumprir qualquer objetivo fiscal neste ano.A preocupação do governo com a aprovação do projeto é enorme. Nessa semana, a Secretaria de Relações Institucionais deu início a uma grande operação política para pressionar parlamentares, governadores e prefeitos, inclusive dos partidos de oposição, a favor da aprovação da mudança.Uma fonte do governo disse à Reuters, sob condição de anonimato, que mais de 400 deputados receberam telefonemas nessa semana com alertas sobre as dificuldades de pagar as emendas parlamentares caso o projeto não seja aprovado. Essa fonte afirmou ainda que o ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, falou por telefone com governadores para que eles pressionem suas bancadas a votar a favor porque sem a aprovação até mesmo as transferências constitucionais, como de saúde e educação, e de convênios para obras estariam sob risco.Mais cedo nesta quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, traçou um cenário sombrio para a economia brasileira caso a proposta de flexibilização fiscal não seja aprovada pelo Congresso, dizendo que isso jogaria o país "em um quadro de recessão e desemprego".

A meta de superávit primário do setor público estabelecida na LDO é de 167,4 bilhões de reais, ou cerca de 3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Mas com os descontos já permitidos, o governo estava perseguindo uma meta de 99 bilhões de reais neste ano, equivalente a 1,9 por cento do PIB.

Se aprovado, na prática, o projeto desobriga o Executivo de realizar um superávit. De janeiro a setembro, os gastos com o PAC somam 47,2 bilhões de reais e as desonerações chegam a 75,7 bilhões de reais, segundo dados mais recentes do Tesouro. E esse montante total de 123 bilhões de reais deve subir até o fim do ano.

Nos nove primeiros meses do ano, o resultado primário do setor público consolidado --governo central, Estados, municípios e estatais-- ficou negativo em 15,3 bilhões de reais, o primeiro na série histórica do Banco Central, iniciada em 2002.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Jeferson Ribeiro)