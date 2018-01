Projeto SP Vinho apresenta resultados Os resultados da primeira fase do Projeto SP Vinho serão apresentados hoje, durante um workshop que será realizado em São Roque (SP). Até agora, o projeto atualizou o cadastro de produtores em São Paulo, definiu os elos básicos da cadeia produtiva e a elaboração um questionário que vai definir o perfil dos produtores. A idéia é identificar o trajeto da uva, do parreiral até a comercialização do vinho.