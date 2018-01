Projeto 'um laptop por aluno' chega aos Estados Unidos

A One Laptop Per Child (OLPC), organização sem fins lucrativos dedicada à pesquisa de laptops de baixo custo, começou a negociar com o governo norte-americano a implantação do programa no país. Segundo a organização, a idéia é levar os laptops XO, desenvolvido para fins educacionais nas nações em desenvolvimento, para as crianças mais pobres do país no final de 2008. O projeto OLPC foi iniciado por Nicholas Negroponte, professor do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com o intuito de levar os países em desenvolvimento à inclusão digital. O programa desenvolveu o laptop XO, originalmente planejado para custar 100 dólares, podendo assim ser comprado em grande quantidade pelos governos. A versão final do notebook chegou ao mercado custando 188 dólares. Em entrevista em vídeo postado no site da organização, Negroponte disse que 2008 será um ano de grande oportunidades para a organização, "porque até agora temos sido vistos mais como um grupo de terroristas, ameaçando fazer algumas coisas e fazendo grandes reivindicações", afirmou. Os Estados Unidos originalmente não foram incluídos no projeto devido sua relativa riqueza, mesmo nas partes mais pobres do país, em comparação as nações em desenvolvimento. Segundo Negroponte, os EUA gastam aproximadamente 10 mil dólares na educação de crianças de escola primária, enquanto em Bangladesh o investimento por criança é de cerca de 20 dólares.