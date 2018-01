PROJETOS-PILOTO PELO BRASIL Parintins A cidade isolada em meio à Floresta Amazônica foi a primeira a receber uma rede com infraestrutura WiMAX no Brasil. O projeto-piloto que teve o apoio da Intel garantiu acesso banda larga sem fios a todos os 100 mil habitantes de Parintins e interligou escolas, bibliotecas e órgãos públicos. Avanços mais brilhantes foram registrados particularmente na área de saúde. Graças ao WiMAX, os 32 médicos da cidade podem interagir com colegas da Universidade Estadual da Amazônia, em Manaus, e da USP, e realizar consultas à distância em tempo real e diagnósticos remotos. J.R. Ouro Preto A cidade histórica mineira foi considerada uma prova de fogo à robustez e estabilidade do WiMAX devido a seu relevo acidentado e à sua história. Morros, pedras, a distância entre as áreas rural e urbana e prédios tombados apresentavam um desafio à interligação por cabos ou wireless. Com a Universidade de Ouro Preto, a Intel se encarregou do projeto-piloto. Antenas rádio-base foram instaladas ao redor da cidade, conectando escolas e instituições públicas. Um computador habilitado para captar o sinal WiMAX nas unidades se encarrega de retransmiti-lo, via Wi-Fi, às outras máquinas nos prédios. A experiência com tecnologias combinadas está sendo replicada em Tiradentes e Barbacena, também em Minas, mas os projetos correm o risco de serem descontinuados por discórdias sobre quem os assumirá – e pagará a conta – com a conclusão da fase de teste. De qualquer forma, a conexão final é Wi-Fi, não WiMAX. Interior do Rio Mangaratiba faz parte do projeto estadual para levar internet banda larga a todo o Estado do Rio de Janeiro. A cidade litorânea com 30 mil habitantes exigiu um investimento – por parte da Intel em parceria com o governo – inferior a R$ 1 milhão. São Paulo Apesar de a Embratel e a Neovia já oferecerem serviços comerciais no Estado, São Paulo ainda tem projetos-piloto. Desde novembro, 50 usuários testam a infraestrutura WiMAX instalada na capital graças a uma parceria formada entre a TVA e a Telefônica.