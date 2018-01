Projetos sobre TV digital vão receber R$ 420 mil por ano

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação, recebe até o dia 21 de dezembro projetos interdisciplinares para áreas ligadas ao desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD). Cada projeto selecionado receberá por ano R$ 420 mil e terá duração máxima de quatro anos para execução orçamentária. VEJA TAMBÉM Especial - A chegada da TV digital Consumidor deve esperar, diz Idec à TV Estadão Manual prático da TV digital Guia completo para escolher o melhor conversor Link - TV digital viverá guerra de preços Conversor de TV a R$ 200 depende de quantidade, diz ministro Os projetos poderão ser apresentados por programas de pós-graduação stricto sensu (cursos de mestrado e doutorado) com áreas ou linhas de concentração em engenharia de software, ciências da computação, engenharia elétrica, gestão, produção, veiculação, interatividade e educação à distância na TV digital. Além disso, poderão participar grupos de pesquisa de cursos das áreas de microeletrônica e telecomunicações. O edital também permite que instituições que não tenham pós-graduação stricto sensu concorram, mas será necessário que elas façam parcerias com instituições de ensino superior que tenham tais cursos. Por meio do edital serão apoiadas missões de estudos para estudantes participantes dos projetos, no Brasil (bolsas de mestrado ou doutorado) ou no exterior (doutorado-sanduíche), que também contarão com auxílio para moradia e passagens aéreas. Estimular a criação de novas linhas de pesquisas no País sobre TV digital é outro objetivo do edital. Pesquisadores e professores poderão realizar atividades com a concessão de diárias e passagens aéreas. Mais informações e inscrições: www.capes.gov.br.