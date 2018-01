Promessas vazias

O Ano Novo, celebrado nos países ocidentais no dia 1º de janeiro, é percebido como o fim de um ciclo, início de outro, momento de esperanças. Para os brasileiros, a data também trouxe um evento importante: a posse da presidente da República, Dilma Rousseff, reeleita para um mandato que irá se estender até o final de 2018. Em condições normais, isso deveria ser motivo de celebrações. Entretanto, não foi o que ocorreu. A população se manteve desmotivada diante do preocupante cenário econômico, político e social que atravessa o País. As origens dessas desconfianças, incertezas e temores dos cidadãos e dos agentes econômicos, são decorrentes da má gestão e da corrupção que permeia o governo.

Constata-se no elenco de falhas dos governos petistas a ausência de planejamento governamental, ignorado nos últimos 12 anos, por motivações políticas e eleitoreiras. Esse descaso contribuiu para dificultar a implementação das políticas públicas básicas para a população, de infraestrutura e de ciência, tecnologia e inovação, essenciais para aumentar a produtividade e a competitividade. A combinação desses fatores negativos colabora decisivamente para o desarranjo da economia e da máquina governamental, aparelhada sem pudor, e travada por gestores despreparados, indicados por critérios políticos.

O novo/velho segundo mandato da presidente Dilma, no qual as escolhas da maioria dos novos ministros e dirigentes de estatais foram feitas com base no critério político, desconsiderando a meritocracia, a competência técnica e a ética, a presidente sinaliza que o Brasil vai ter “mais do mesmo” nos próximos anos. A adoção da estruturação da base política no Congresso apoiada na “coalizão”, e por consequência do modelo patrimonialista, que dificulta o combate aos desperdícios e a corrupção na administração pública, sinaliza que pouco vai mudar na gestão pública.

Nessa discussão, a contradição embutida no novo lema do governo Dilma, “Brasil, pátria educadora”, é reveladora. No ranking da educação em 36 países divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2014), o Brasil ocupa a penúltima posição, à frente somente do México. A decisão de entregar o ministério da Educação de “porteira fechada” para um político “pouco qualificado para a área” fala por si só.

O balanço positivo que a presidente fez no discurso de posse a respeito do seu primeiro mandato revela também uma enorme contradição diante da realidade dos indicadores econômicos ruins do Brasil. Por sua vez, ao tratar de forma superficial como pretende fazer o ajuste fiscal e reorganizar uma economia destroçada, deixou no ar a sensação de que os problemas do país serão resolvidos sem exigir elevados sacrifícios da população. Assim, na sua essência, a principal característica do discurso foi a ambiguidade, recheado por contradições e promessas vazias. Perdeu a mandatária a oportunidade de mostrar a gravidade da situação vivenciada decorrente dos inúmeros erros cometidos no seu primeiro mandato.

No seu discurso de posse, além da intenção de combater a corrupção, a presidente destacou, na defesa da Petrobrás, que a empresa se encontra ameaçada por inimigos internos e externos, sem revelar quem são esses inimigos. Se esqueceu de ressaltar que, muitos deles, segundo revelam os indícios das apurações da Operação Laja-Jato, estariam dentro de sua base aliado no Congresso, bem como em posições de comando no seu próprio partido (PT), e em partidos políticos da base (PMDB e PP).

O teor do discurso sinaliza, ainda, a baixa prioridade com o planejamento governamental (notadamente de longo prazo), e com a realização das reformas estruturais que o País necessita, notadamente as reformas tributária e da administração pública. Sem esses pré-requisitos, essenciais para elevar a produtividade, tornando o Estado mais inteligente e efetivo, não é factível comprometer-se com o crescimento econômico, inflação baixa, taxas de juros civilizadas, aumento dos investimentos públicos, consolidação da infraestrutura, melhorias do ambiente de negócios para o setor privado, e com a oferta de serviços públicos de qualidade.

É preciso alertar que o novo mandato começa num contexto econômico e político muito pior do que a presidente encontrou quando assumiu o governo em 2011: economia estagnada, com crescimento do PIB próximo de zero, inflação alta, taxas de juros elevadas, desconfiança do mercado, baixa credibilidade do governo e do País, dificuldades políticas com os desdobramentos do processo de apuração do escândalo de corrupção na Petrobrás. Terá que conviver com uma oposição política no Congresso bem mais experiente e articulada, apoiada num contingente de 51 milhões de eleitores que optaram por votar pela mudança e que não confiam na mandatária. As dificuldades que o governo irá enfrentar para reorganizar a economia e destravar a gestão pública, reduzir os desperdícios e combater a corrupção são bastante elevadas.

* José Matias-Pereira. Economista e advogado. Doutor em ciência política (área de governo e administração pública) pela Universidade Complutense de Madri, e Pós-doutor em administração pela Usp. Professor de administração pública e pesquisador associado do programa de pós-graduação em contabilidade da Universidade de Brasília