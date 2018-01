Promoção da Palm dá access point na compra de PDA A Palm está fazendo uma promoção em conjunto com a D-Link, pela qual irá fornecer um roteador DI-524 da D-Link e um teclado infravermelho da Palm aos usuários que comprarem um exemplar do Lifedrive, PDA que tem como característica principal um HD interno com 4 GB de capacidade. Com isso, o produto, que é vendido no Brasil por R$ 1.799,00, poderá ter acesso sem fio a dados e à internet no ambiente doméstico (ou no trablho, se for essa a opção do usuário). O Lifedrive traz ainda o processador Intel XScale de 416MHz, tela colorida de 320x480 pixels e, além do acesso por Wi-Fi, ainda traz a tecnologia Bluetooth. O roteador D-Link DI-524 funciona como access point no padrão 802.11g, tem funcionalidades de firewall, suporte a redes privadas virtuais, e quatro portas Ethernet para acesso cabeado para PCs. A promoção é válida enquanto durarem os estoques nos revendedores autorizados da Palm, incluindo cadeias de varejo e sites especializados.