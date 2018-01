Promoção do Limão dá 50% de desconto na inscrição Quem quiser participar da Campus Party, mas estiver sem grana, com sorte dá para descolar um desconto. O portal Limão, do Grupo Estado, lança hoje uma promoção que dará 50% de abatimento na taxa de inscrição para os 50 primeiros usuários que solicitarem o desconto no wikisite do Campus Party. Ou seja, em vez de R$ 100, você paga R$ 50. Para ganhar, basta acessar http://com.limao.com.br/wikisite/campuspartybrasil. Será necessário preencher um formulário com dados pessoais. Depois, você recebe um e-mail com um código, que lhe dará direito ao desconto. Além da promoção, durante a Campus Party, o Limão prepara atividades para os acampados. O site terá um stand e patrocinará a área de criação, com oficinas de animação, arte interativa, Second Life, entre outros. "O evento tem tudo a ver com nosso público, jovem, muito ligado à web", diz André Bianchi, diretor de Estratégias Digitais e Novos Negócios do Grupo Estado. OUTRAS PROMOÇÕES Há outras promoções na web. A Telefônica distribuirá 200 pares de ingressos pelo www.campusparty.com.br/speedy. Já o Radar Cultura e o UOL distribuirão 50 pares de ingresso cada. Veja mais sobre promoções e inscrição no site da Campus Party. R.M.