Promoção do tradutor Babylon dá descontos no upgrade De 15 de novembro a 30 de dezembro, Usuários das versões 4 e 5 do software de tradução Babylon terão 20% de desconto na atualização para a versão 6. A promoção é valida para clientes corporativos, com mais de 10 licenças do programa e que ainda não atualizaram suas versões. Já para os clientes de varejo, os mesmos 20% valerão para aquisição do Babylon 6, conteúdo Premium Content, ou para upgrade mais aquisição de qualquer conteúdo Premium Content, que traz inúmeros dicionários e enciclopédias das maiores editoras do mundo. "Por menos de R$ 200, o cliente poderá ter, por exemplo, a linha de dicionários Michaelis bidirecionais Português/Português, Português/Inglês, Português/Espanhol, Português/Alemão e Português/Italiano, além de todos os outros recursos da versão 6, como tradução de textos em 17 idiomas, ativação com clique único e consulta a verbetes da enciclopédia Wikipedia?, afirma Raphael Cohen, diretor da VM Tecnologia, que representa a Babylon no Brasil. Segundo dados da empresa, a base de usuários do Babylon no mundo é de 36 milhões de licenças.