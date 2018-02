Promotor diz que menor participou do sequestro de Eliza

O presidente da Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG), Stanley Gusman, disse que o menor está bem acompanhado e constatou que o menor estava à vontade na sala durante toda a audiência na tarde de hoje. Ele também afirmou que está sendo mantida a integridade física e emocional do adolescente.

Sem falar uma palavra, em menos de meia hora, o goleiro Bruno, Marcos Aparecido dos Santos (Bola) e Luiz Henrique Romão (Macarrão) deixaram o Juizado da Infância e da Juventude, em Contagem (MG) e voltaram para a penitenciária Nelson Hungria. Todos foram intimados a prestar depoimento na condição de testemunhas e chegaram no Juizado por volta das 13h30 desta quinta-feira. No entanto, eles decidiram não responder as perguntas do juiz Elias Charbil Abdou Obeid sobre a participação do menor J. no desaparecimento de Eliza Samudio.

Antes de entrar no Juizado, o advogado do adolescente, Eliezer Jonatas de Almeida, disse que, como seu cliente já falou com o juiz, não haveria necessidade de falar novamente hoje. Ele afirmou ainda que J. está aliviado mas ansioso. Caso seja considerado culpado, o adolescente pode cumprir medida socioeducativa de até três anos de internação. O Ministério Público e o advogado de defesa do adolescente têm 24 horas para apresentar as alegações finais ao juiz.