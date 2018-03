Promotor é demitido de universidade

A assessoria de comunicação do Mackenzie não quis comentar as declarações de Zagallo e disse que o desligamento do professor neste momento foi uma "coincidência". A demissão teria sido assinada dias antes da postagem dos comentários, em um processo rotineiro de "realocação de professores" no fim do semestre. Zagallo não quis se pronunciar. Seu perfil não aparecia mais no Facebook nesta quarta-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.