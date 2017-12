Promotores dos EUA vão questionar operadores de câmbio em Londres, dizem fontes

Autoridades do Departamento de Justiça dos Estados Unidos vão questionar atuais ou ex-funcionários do HSBC, entre outros bancos, disseram à Reuters pessoas familiarizadas com o assunto.

Os planos para questionar operadores do HSBC não indicam necessariamente que os promotores vão entrar com acusações criminais contra o banco ou os funcionários, disseram as fontes, ressaltando que é comum que promotores falem com testemunhas em qualquer investigação criminal. O HSBC não quis comentar.

As autoridades deram prazo até a metade de dezembro para que os bancos sob investigação entreguem informações relacionadas, disse uma fonte. O JPMorgan Chase & Co, o Citigroup, o UBS e outros divulgaram que estão sob investigação criminal no caso sobre câmbio.

Um porta-voz do Departamento de Justiça e representantes dos bancos não quiseram comentar.

O Departamento de Justiça está fazendo uma investigação ampla sobre se os bancos entraram em conluio para movimentar taxas de câmbio e elevar seus lucros nas negociações, violando leis sobre fraude ou antitruste. Os promotores também estão averiguando se operadores enganaram clientes.

(Por Jamie McGeever e Aruna Viswanatha)