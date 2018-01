Propaganda eleitoral irregular pode ser denunciada em site Às vésperas de um novo período eleitoral, não é raro encontrar material que constitui propaganda eleitoral, o que é proibido pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Qualquer tipo de propaganda divulgada antes do dia 6 de julho constitui infração passível de multa, cujas penas variam de R$ 5.320,50 a R$ 53.205,00. Internautas que detectarem propagandas suspeitas no Estado de São Paulo podem fazer denúncias diretamente no site do TRE, indicando propaganda eleitoral irregular veiculada por meio de cartazes, banners, faixas ou pichações. O denunciante pode indicar a localização da propaganda, informar seu conteúdo e os nomes dos candidatos ou partidos políticos que nela constam. É imprescindível que o denunciante informe dados suficientes para possibilitar a averiguação da irregularidade. O denunciante, que precisará fornecer dados pessoais no ato da denúncia, poderá acompanhar pela Web o encaminhamento de sua denúncia. O sigilo de seus dados será mantido, ficando restritos à Justiça Eleitoral.