Propostas do Google não estão de acordo com leis, diz UE

O grupo de analistas de proteção de dados da União Européia (UE) considerou nesta terça-feira, 16, que os recentes compromissos do Google com a Comissão Européia (CE) são insuficientes para que a empresa cumpra as leis européias. Na semana passada, o Google havia anunciado à CE que desceria de 18 para nove meses o período de armazenamento de informação buscada por usuários, e que em sua página principal haveria informação sobre sua política de privacidade. O presidente do grupo de trabalho formado por responsáveis de proteção de dados dos 27 países membros do bloco, Alex Türk, assinalou em comunicado sua satisfação com "esta melhora". No entanto, ressaltou que segue havendo "fortes diferenças" com o Google apesar do aumento de sua cooperação com as autoridades comunitárias. Türk disse que o Google "considera a lei européia de proteção de dados não aplicável", inclusive se tem servidores e sedes na Europa. Também apontou que a empresa quer reter os dados de seus usuários além do período de seis meses solicitados por este grupo, segundo ele, "sem nenhuma justificativa". Ele criticou também o fato de o Google não fazer melhoras em seus mecanismos para ajudar no anonimato de seus usuários, sistemas que, para ele, "ainda são insuficientes". Na semana passada, a empresa americana anunciou à CE seus novos compromissos, que foram amparados pelo Executivo comunitário como "um passo na boa direção", inclusive se a UE quiser recomendar um tempo de retenção de dados de seis meses.