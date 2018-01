Propriedade intelectual dá prejuízo de US$ 1 bilhão à China As empresas chinesas perderam mais de US$ 1 bilhão nos últimos cinco anos em disputas sobre a propriedade intelectual com firmas estrangeiras, informou a agência estatal "Xinhua". "Algumas disputas sobre propriedade intelectual foram devastadoras para certos setores industriais chineses, e as empresas nacionais tiveram que pagar um preço muito alto", disse Xu Guanhua, ministro de Ciência e Tecnologia. A polêmica afetou sobretudo a indústria automobilística e os produtos eletrônicos, como televisões, câmaras digitais, chips de MP3 e aparelhos de DVD. Segundo Xu, a China está numa situação "desanimadora" na proteção de seus próprios direitos da propriedade intelectual. A maioria das empresas não registra suas invenções, que acabam patenteadas por estrangeiros. Apesar dos avanços tecnológicos da China nos últimos anos, menos de 1% das empresas chinesas pede registro das suas patentes, explicou. Desde 2001, quando o país entrou para a Organização Mundial do Comércio (OMC), as empresas estrangeiras aceleraram o registro de patentes de tecnologias já existentes no mercado e outras novas. Inovação Segundo o ministro, as empresas estrangeiras possuem a imensa maioria das patentes do país, e quase todas as de alta tecnologia. Assim, as companhias chinesas são obrigadas a pagar de 20 a 40% do preço de cada telefone celular ou computador ao proprietário da patente estrangeira. "As empresas chinesas não conseguem liderar o processo de inovação nacional, como deveriam", lamentou. Em nível mundial, ele também considerou a situação lamentável, com 90% das patentes nas mãos de países desenvolvidos. Segundo as últimas estatísticas disponíveis, a atividade de pesquisa e desenvolvimento representa apenas 0,71% dos orçamentos das empresas estatais chinesas.