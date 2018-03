Prorrogada permissão para circulação de VUCs em SP A permissão para que os veículos urbanos de carga (VUC) - caminhões de até 6,3 metros de comprimento - possam circular no centro expandido de São Paulo entre 10 e 16 horas foi prorrogada até 30 de novembro deste ano. A Secretaria Municipal de Transportes fez o anúncio hoje, por meio de nota. Os VUCs devem continuar obedecendo o rodízio de placas - no período estabelecido, os veículos com final de placa par podem transitar apenas em dias pares e os com final ímpar, somente em dias ímpares.