Prorrogado prazo para vestibulinho das Etecs

As inscrições ocorrem apenas por meio da internet, no site www.vestibulinhoetec.com.br, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 25. A prova será aplicada no dia 8 de junho, a partir das 13h30 - os locais de exame serão divulgados no dia 2 do mesmo mês. A publicação dos resultados e as matrículas estão programados para os dias 10 e 11 de junho.

As vagas estão distribuídas por 101 cursos profissionalizantes, como segurança, administração, enfermagem, saúde bucal, serviços de restaurante e bar, agroindústria, contabilidade, entre outros, ministrados em 461 unidades.