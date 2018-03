Prospecto da oferta da Alibaba cita conflito de interesse de fundador

O trecho, na página 42 do prospecto de mais de 300 páginas, cita questionamentos sobre a complexa estrutura corporativa da empresa chinesa de comércio eletrônico e potenciais conflitos de interesse de Ma, que fundou o Alibaba em seu apartamento de um quarto em 1999 e desde então atingiu mercados tão diversos como pagamentos online a investimentos financeiros.

Vale lembrar que tais alertas de potenciais conflitos foram incluídos em prospectos de muitas empresas de tecnologia controladas por seus fundadores, incluindo Facebook e LinkedIn. Mas o alerta do Alibaba se destaca devido aos diversos investimentos de Ma em outras empresas que fazem parceria com a companhia.

Um ponto em questão é o controle de Ma na Alipay, a empresa concorrente do PayPal estabelecida pelo Alibaba em 2004, que continua a fornecer serviços de pagamento à gigante chinesa.

Quatro anos atrás, o Alibaba separou a Alipay para um grupo que incluía Ma, que detém 46 por cento da Alipay por meio de outra companhia, a Zhejiang Alibaba E-Commerce Co.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na época, investidores do Alibaba como o Yahoo e a japonesa SoftBank foram contra a separação, apontada por Ma como necessária para seguir as regulações do banco central chinês.

A empresa não comentou as informações do prospecto sobre o potencial conflito de interesse de Ma em relação a seus investimentos.

(Por Gerry Shih, Matthew Miller e Paul Carsten)