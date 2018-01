Prostitutas começam a operar rádio na Bahia em abril Uma rádio dirigida por prostitutas baianas, a Zona FM, deve entrar no ar ainda neste semestre. O projeto saiu depois de a associação obter concessão por meio de uma parceria com o Ministério da Cultura. A rádio pretende acertar parcerias com professores e voluntários para exercer cargos técnicos e administrativos, mas não descarta recorrer à iniciativa privada para produzir sua programação. Zona FM, no entanto, é só um nome provisório: ainda não há certeza se o título será aceito pelo Ministério das Comunicações. Mas é certeza que a rádio terá seu foco inicialmente para prostitutas em Salvador e sua base ficará na região histórica do Pelourinho, onde fica o casarão que serve de sede para a associação. A Aprosba tem mais de 3 mil associadas em Salvador e acredita haverem outras duas mil mulheres atuando como gartoas de programa na cidade.