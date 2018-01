Proteções gratuitas Adeona PRODUTO | Adeona DESENVOLVEDOR | Universidade de Washington WEB | http://adeona.cs.washington.edu PREÇO | Gratuito DETALHES | Disponível para Linux, Windows XP, Vista e Mac OS 10.4 e 10.5. Seu executável pesa 2.1 MB. Infelizmente os pesquisadores reportam uma instabilidade temporária na solução devido a problemas na plataforma open-source sobre a qual foi criado Laptop Lock PRODUTO | The Laptop Lock DESENVOLVEDOR | The Laptop Lock WEB | www.thelaptoplock.com PREÇO | Gratuito DETALHES | Facílimo de instalar, o Laptop Lock requer a criação de uma conta gratuita online e informar, além da senha, a identidade da máquina. Para descobrir o ID de seu computador no Windows, basta ir ao Painel de Controle. O arquivo executável do software também é bastante leve: 462 KB Locate PC PRODUTO | Locate PC DESENVOLVEDOR | Iconico WEB | www.iconico.com/locatePC PREÇO | Gratuito DETALHES | Roda em Windows XP e Vista. Extremamente discreto, o Locate PC dispara e-mail com os dados do IP em que a máquina foi conectada para um endereço eletrônico informado por você. Isso acontece com frequência determinada pelo dono da máquina. O executável é o menor entre as opções gratuitas: 204 KB