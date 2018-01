Proteja seus discos óticos de danos

É um pesadelo. Você guardou aqueles arquivos preciosos, os vídeos de infância, toda a coleção de textos que você já escreveu em um disco ótico. Então, depois de três anos, você decide matar as saudades, pega o disco e sente aquele arrepio seco. O mofo está destruindo tudo. Pior ainda é quando você pega o disco, que está intacto, e o deixa cair no chão por acidente, só para sentir a ação devastadora das rodas do velotrol desgovernado de uma criança. Riscos, profundos e dolorosos arruinaram o seu disco. Parece exagero, mas essas coisas acontecem com muita frequência. E quando não são suas memórias que são destruídas, são seus jogos, DVDs ou Blu-Rays que vão para o vinagre. Nesses casos, o prejuízo pode passar de R$ 350. Para evitar essas surpresas desagradáveis, basta tomar alguns cuidados básicos ao manipular, guardar e até mesmo antes, ao gravar o seu disco. Se o pior acontecer, existem várias alternativas para recuperar seus discos óticos. Às vezes, um pouco de detergente neutro, água e carinho pode devolver seu disco ao mundo dos vivos. Mesmo riscos profundos têm jeito, com a ajuda de profissionais. Em uma pequena sessão de restauração confira ao lado o processo – um disco fica como novo. O que muita gente desconhece é que mesmo a menor das sujeirinhas pode ser letal para o seu aparelho reprodutor de discos. Uma simples marca de dedos é o suficiente para literalmente fritar a cabeça de leitura do seu equipamento. Se for um aparelho do porte do PlayStation 3 então, o prejuízo é monstruoso. Fritar um diodo de laser azul gera um prejuízo de no mínimo R$ 600. Mesmo a manipulação cuidadosa dos discos pode causar danos severos. As bordas dos discos, a parte que entra em contato com os dedos, pode sofrer severa oxidação por causa da gordura natural da pele. A saída para isso é fazer uma faxina esporádica. Mesmo discos bem guardados, com os devidos cuidados, demandam uma certa atenção para durarem vários anos. Pelo menos uma vez por semestre, pegue todos os seus discos e limpe-os com um pano macio seco. Se puder ,passe um paninho imediatamente após o uso. Parece exagero, mas isso garante que o disco dure décadas se bem armazenado. Discos óticos demandam o mesmo tipo de cuidado que um óculos. Cuide bem deles.