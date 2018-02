Protesto bloqueia via na zona leste de SP Um protesto interditou a Avenida Ragueb Chohfi nos dois sentidos, próximo à Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo, por volta de 7h10 da manhã desta terça-feira, 1. Algumas pessoas fecharam a via com barricadas feitas de pneus, lixo e atearam fogo. O local é próximo de onde ocorreu incêndio em uma favela na região de Sapopemba no mesmo horário. De acordo com a SPTrans, 16 linhas de ônibus foram afetadas pela interdição da avenida.