Protesto chega ao Masp com 3 mil manifestantes Cerca de 3 mil manifestantes de movimentos sindicais e sociais chegaram em torno do meio-dia de hoje ao vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), após caminhada de uma hora a partir da Praça Oswaldo Cruz, no início da Avenida Paulista, região central de São Paulo. No local, integrantes de seis centrais sindicais, da União Nacional dos Estudantes (UNE) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) farão um ato político para reivindicar a redução da jornada de trabalho para 40 horas por semana, pela garantia do emprego em empresas que tenham recebido financiamento público e pela defesa dos direitos sociais.