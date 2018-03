Protesto contra a Copa bloqueia terminal em Sorocaba Manifestantes bloquearam a saída dos ônibus do principal terminal de passageiros do sistema urbano de transporte coletivo, no início da noite desta quinta-feira 15, em Sorocaba, em protesto contra os gastos na Copa. O grupo - cerca de 50 pessoas, segundo a Polícia Militar - se concentrou no Largo do Canhão e saiu em marcha pela cidade do interior paulista levando faixas e cartazes. A mobilização foi convocada pelo chamado Coletivo Domínio Público e o repúdio se estendia a um aumento de 10% nas tarifas de ônibus anunciado pela prefeitura.