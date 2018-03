Protesto contra a Copa reúne cem pessoas em Porto Alegre Uma manifestação contra a Copa do Mundo e em defesa de moradia, transporte público, saúde e educação reuniu cerca de cem jovens no início da noite desta quinta-feira, 29, em Porto Alegre. O grupo se reuniu diante do prédio da prefeitura, na praça Montevidéu, e depois saiu em passeata pelas ruas centrais em direção ao bairro Cidade Baixa. "Não vai ter Copa, vai ter greve" foi um dos refrões mais gritados. A Brigada Militar destacou um grupo de policiais para acompanhar o protesto de longe. Até o fechamento desta edição não havia registro de incidentes. No ano passado, manifestações semelhantes chegaram a reunir milhares de pessoas na capital gaúcha.