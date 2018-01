Protesto contra a Copa tem baixa adesão em Porto Alegre Cerca de 200 manifestantes protestam contra a Copa do Mundo na praça Montevidéu, diante da prefeitura de Porto Alegre, no início da tarde desta quinta-feira, 12. O número corresponde a menos de 4% das 5,1 mil confirmações feitas na página do Facebook do Bloco de Luta pelo Transporte Público.