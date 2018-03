Protesto contra aumento de tarifa fecha Av. 9 de Julho

Segundo a Polícia Militar, cerca de 500 pessoas do Movimento Passe Livre partiram às 17h50 da Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo, em direção à Av. Nove de Julho. Estudantes disseram a reportagem, por telefone, que colocaram fogo em uma catraca de ônibus no cruzamento da via com a Av. Vinte e Três de Maio.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a manifestação bloqueia os dois sentidos da Nove de Julho e segue em direção à Avenida Paulista.

A companhia recomenda que o motorista evite o eixo Centro-Paulista, em função da lentidão. Agentes de trânsito estão acompanhando a interdição e orientando os usuários.

Internautas relatam nas redes sociais que os manifestantes colocaram fogo na saída do Túnel do Anhangabaú e ao longo da pista, entrando em confronto com a Tropa de Choque.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde domingo, estão em vigor as novas tarifas de ônibus, metrô e trem na capital paulista, que subiram de R$ 3 para R$ 3,20.