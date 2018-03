Em Guarulhos, um grupo com cerca de 5 mil manifestantes chegou à entrada do Aeroporto Internacional de Cumbica. Vários carros particulares, táxis e ônibus estão parados na Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso aos terminais. Os motoristas e passageiros já começam a descer dos veículos. A Tropa de Choque faz rondas pela rodovia. Vários funcionários do aeroporto foram dispensados às 14h.