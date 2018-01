Protesto contra o governo Dilma é o destaque do fim de semana; veja outros

Manifestantes tomaram as ruas do Brasil e as reivindicações iam da reforma política ao pedido de intervenção militar. Mesmo com os ânimos exaltados, os protestos seguiram de forma pacífica.

Com 604 casos de dengue registrados, o Estado de São Paulo está perto de uma epidemia da doença.

