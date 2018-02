Protesto contra prisão de estudante reúne 40 no Rio Cerca de 40 pessoas participaram na noite desta segunda-feira, 9, de um protesto pacífico em frente ao prédio do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio contra a prisão do estudante de psicologia Wallace Vieira Santos, de 26 anos, durante manifestação no sábado, 7. O manifestante, que segundo parentes tem problemas psiquiátricos e precisa tomar remédios controlados, foi levado para o presídio de segurança máxima Bangu 9, no Complexo Penitenciário de Gericinó.