Protesto contra reajuste de tarifa fecha rodovia no DF Cerca de 100 pessoas bloqueiam desde as 6h30 de hoje a rodovia DF-128, que liga Planaltina de Goiás a Brasília, no Distrito Federal, em protesto contra o aumento de R$ 0,10 na tarifa dos ônibus da Rápido Planaltina. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), os manifestantes queimaram galhos de árvores e pneus para interditar a rodovia. O tráfego está sendo desviado para uma estrada lateral e não há congestionamentos no local. A empresa foi autorizada a fazer o reajuste de R$ 4,25 para R$ 4,35 a partir de ontem. Porém, ainda não efetivou o aumento.